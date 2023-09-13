الحكومة البلغارية تدعم رفع الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية

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ذكر رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف في اجتماع حكومي في صوفيا أن الحكومة تدعم رفع الحظر المفروض على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أوكرانيا اعتبارا من منتصف سبتمبر.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، سوف تطلب بلغاريا المزيد من المساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم منتجي الحبوب سيما منتجي عباد الشمس، وأن البلاد سوف تعزز مراقبة الصحة النباتية.

وستوفر بلغاريا أيضا العبور إلى اليونان للمساعدة في تصدير الحبوب من المنطقة.

خسرت الحكومة 146 مليون ليف بلغاري في عائدات الميزانية المحتملة منذ بداية 2023 جراء حظر الواردات.

وقال دينكوف "كان يمكن استخدام الأموال في التعليم والرعاية الصحية والثقافة أو لدعم قطاع الزراعة".

يشار إلى أن البرلمان قرر إجراء تصويت اليوم لدعم رفع حظر الواردات اعتبارا من 15 سبتمبر.