غادرت بعثة النادي الأهلي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي، في طريقها إلى إلى كينيا استعدادا، لمواجهة جورماهيا الكيني عصر الأحد المقبل في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.‏

وضمت قائمة الأهلي المسافرة كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

حط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم وكريم نيدفيد.

الهجوم: وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم كهربا.

وكان الأهلي اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة ‏للاعبين؛ لمناقشة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص بالتجهيز للمواجهة، قبل أن ينتقل ‏اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.‏

وخصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني ‏لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.