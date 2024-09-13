العرض الأول لفيلم الطير المسافر عن حياة بليغ حمدي كامل العدد

وسط حضور سينمائي كبير، احتفل المركز القومي للسينما مساء أمس، بالعرض الأول لفيلم الطير المسافر "بليغ.. عاشق النغم " من إخراج وتصوير حسين بكر، فكرة وسيناريو الناقدة فايزة هنداوي، والذي تناول أهم محطات حياة الراحل بليغ، وقصص رواها مجموعة من أصدقائه، ومجموعة من الموسيقيين والنقاد والسينمائيين عن بداياته كعازف على آلة العود إلى أن أصبح واحدا من أهم الملحنين بمصر والوطن العربي.

أشاد الحضور بالفيلم حيث نال إعجابهم، وحرص عدد كبير من السينمائيين على الحضور، والذي كان من ضمنهم، المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج خالد يوسف، والفنانة عفاف راضي، والمهندس أسامة الشيخ، المخرج هاني لاشين، والمنتج محمد العدل، المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما السابق، والمخرج مجدي أبو عميره إلى جانب عدد كبير من السينمائيين والإعلاميين والصحفيين والنقاد.

عقب عرض الفيلم أقيمت ندوة بحضور حسين بكر، والناقدة فايزة هنداوى، أدارها كلا من الناقد محمود عبد الشكور والدكتور أشرف عبد الرحمن، والكاتب الصحفي محمد دياب، حيث تم خلالها مناقشة مراحل تنفيذ الفيلم بداية من الفكرة التي توقفت لفترة من الزمن، ثم عاد بعدها إستكمال تنفيذ الفيلم، وذلك لما مرت به البلاد من ظروف الغلق بسبب فيروس كورونا.

وأضاف صناع الفيلم أن مدة الفيلم كانت أطول مما شاهدة الحضور، ولكنهم حاولوا اختزال الفيلم ليتناول أهم محطات حياة الراحل الكبير بليغ حمدي، كما أوضحوا أن جميع من تم تصوير اللقاءات معهم داخل الفيلم كانوا متحمسين للغاية للحديث عن موسيقار عظيم بحجم بليغ، وأضافوا أن هذا الموسيقار يحتاج سلسلة متكاملة من الأفلام للحديث عن مشواره.