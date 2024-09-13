قال الفنان حلمي عبد الباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، إنه لا يحقق مكاسب مادية من كونه عضوًا بنقابة الموسيقيين، نظرًا لأن دورها خدمة الأعضاء.

وأضاف في لقاء ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: «النقابة خدمية، ودي طبيعتي بحب الناس وبحب أقف بجانبهم، والحمد لله كنت جايب أصوات عالية في الانتخابات، كنت أقل من نتيجة الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية بـ90 صوت، وده نتيجة حُب الناس».

وأشار عبد الباقي إلى أن نقابة الموسيقيين تستحوذ على كل وقته وعمله ومنزله، ولكنه يفضل العمل الخدمي، نظرًا لاقتناعه وإيمانه بخدمة الأعضاء والعمل على مساعدتهم وحل مشاكلهم.