قال الفنان ميدو عادل، إنه لا يمانع في تقديم الأدوار سواء كانت صغيرة أم كبيرة طالما أحب الدور وحافظ على اسمه، مشيرًا إلى أنه إنه قدم بطولة مسلسل "ظل راجل" أمام الفنان ياسر جلال منذ البداية للنهاية، وفي العام التالي شارك في مسلسل "العائدون".

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني عبر شاشة "CBC" مساء الخميس: "ممكن تقدم عمل بطولة مطلقة أنت الاسم الأول فيها، وعمل ثاني تقدم فيه الدور العاشر طالما أنت حابب الدور وبتحافظ على اسمك وشكلك".

وأكد أن التنوع هو أساس مهنة التمثيل، مشددا أنه يركز على تطوير نفسه وتحسين أدائه، قائلا: "أنا سايبها على الله وبعمل ما عليا، وبطور من نفسي، الفن شغلانة، واللي بيحب حاجة بيعملها من قلبه، أجمل حاجة ربنا خلقها هو الفن".

وكشف عن عدم اهتمامه بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "علاقتي بالسوشيال ميديا زيرو"، مشيرا إلى أن التسويق للأعمال الفنية هو من مسؤولية شركات الإنتاج؛ وليس من واجب الفنان الترويج لأعماله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه يشعر بالحرج أحيانًا عند نشر أخبار عن مشاركته في عمل فني، قائلا: "أنا أوقات بتكسف لو نشرت خبر أني عندي عرض وشغال فيه، بحس أنه مش دوري، عندي إيمان بأن كل واحد يقوم بدوره الناقد ينقد، ومن حقي كمواطن أقول رأيي؛ لكن أقوله على أدي بلاش كلنا نشتغل دكاترة ومهندسين".