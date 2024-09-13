إسبانيا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب العنف بالضفة

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أعلنت إسبانيا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية.

ونقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قوله: "فرضنا عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف في الضفة الغربية".

وأكد ألباريس أن "الخطوات التي تحققت باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مهمة ولكنها غير كافية"، مشددا: "موحدون لدعم قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين".

وأشار الوزير الإسباني إلى أن "وكالة الأونروا عنصر أساسي في الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة".

ويأتي ذلك فيما وسّع الاحتلال عملياته بالضفة، في حين صّعد المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن 703 شهداء فلسطينيين بينهم 159 طفلا، بجانب 5 آلاف و700 مصاب، وأكثر من 10 آلاف و400 معتقل، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.