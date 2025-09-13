المعارضة في ألبانيا تنتقد مقترح رئيس الوزراء تعيين وزيرة افتراضية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

تسبب رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في غضب بين المعارضة بمقترحه المتمثل في تعيين وزيرة حكومية افتراضية تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعند تقديم حكومته أمس الأول الخميس، أعلن راما، أن الوزيرة ديلا وتعني "شمس" بالألبانية، سوف تضمن القضاء على الفساد في منح العقود العامة.

وكتب رئيس الحزب الديمقراطي المعارض المحافظ جازمنت باردي، في منشور عبر فيسبوك: "مُزح رئيس الوزراء لا يمكن أن تتحول إلى أعمال قانونية للدولة الألبانية".

وأضاف باردي، أن "قرار راما غير دستوري"، مشيرا إلى أن دستور الدولة الواقعة في منطقة البلقان، ينص على أن الوزراء يجب أن يكونوا مواطنين ألبانيين وبلغوا السن القانوني ويتمتعون بصحة عقلية جيدة.

وكانت الوزيرة، ديلا تُستخدم في السابق كمساعد افتراضي عبر المواقع الإلكترونية الحكومية، ولا يزال يتعين الحصول على موافقة البرلمان على مجلس الوزراء.

وفاز الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه راما، بفترة ولاية رابعة على التوالي بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو، وحقق أغلبية مطلقة.

ويمكن للحزب أن يحكم وحده ويمرر أغلب التشريعات ولكنه بحاجة لأغلبية الثلثين؛ لتغيير الدستور.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان راما سوف يسعى لتعديل دستوري يتيح الاستعانة بديلا.