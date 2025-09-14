زيلينسكي يتهم روسيا بتوسيع الحرب في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتوسيع الحرب بعد إعلان التأهب الجوي في بولندا ورومانيا المجاورتين.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام أن الجيش الروسي يعلم بالتحديد أين تحلق مسيراته وأن هذا لم يكن أمرا عشوائيا من أي من القادة الفرعيين، "إن هذا توسيع واضح للحرب من قبل روسيا".

وشدد زيلينسكي على أن هذا النهج يتطلب إجراء احترازيا من قبل الغرب، ويتعين أن تشعر روسيا بالعواقب.

وحث من جديد على فرض عقوبات ورسوم جمركية على التجارة الروسية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكنه قال إنه من الضروري أيضا تأسيس نظام أمني مشترك.

وقال في إشارة للأوروبيين: "لا تنتظروا العشرات من (مسيرات) شاهد والصواريخ الباليستية لتتخذوا القرار في نهاية المطاف".