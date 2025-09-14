 زيلينسكي يتهم روسيا بتوسيع الحرب في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 12:32 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

زيلينسكي يتهم روسيا بتوسيع الحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 11:52 م

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتوسيع الحرب بعد إعلان التأهب الجوي في بولندا ورومانيا المجاورتين.

وكتب زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام أن الجيش الروسي يعلم بالتحديد أين تحلق مسيراته وأن هذا لم يكن أمرا عشوائيا من أي من القادة الفرعيين، "إن هذا توسيع واضح للحرب من قبل روسيا".

وشدد زيلينسكي على أن هذا النهج يتطلب إجراء احترازيا من قبل الغرب، ويتعين أن تشعر روسيا بالعواقب.

وحث من جديد على فرض عقوبات ورسوم جمركية على التجارة الروسية التي بدأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكنه قال إنه من الضروري أيضا تأسيس نظام أمني مشترك.

 وقال في إشارة للأوروبيين: "لا تنتظروا العشرات من (مسيرات) شاهد والصواريخ الباليستية لتتخذوا القرار في نهاية المطاف".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك