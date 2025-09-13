الزمالك يتقدم بهدف أمام المصري في الشوط الأول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقدم نادي الزمالك بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراته أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويلعب المصري مع الزمالك مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري.

وسجل عدي الدباغ الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 29 بعدما استغل خطأ مدافع المصري وسجل الهدف في المرمى.

وحاول نادي الزمالك استغلال أوراقه الهجومية عن طريق ناصر ماهر وخوان ألفينا وعبد الله السعيد، إلا أن الشوط الأول انتهى بتقدم نادي الزمالك بهدف دون رد.

في المقابل بدأ نادي المصري المباراة بقوة كبيرة وأتيحت له فرصة التقدم في أكثر من مرة عن طريق صلاح محسن وعبد الرحيم دغموم إلا أن دفاع نادي الزمالك كان بالمرصاد.

ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يحتل المصري الصدارة برصيد 11 نقطة.

ويتطلع نادي الزمالك لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد الخسارة من وادي دجلة يوم 31 أغسطس الماضي في الجولة الخامسة للدوري.