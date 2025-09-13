سقوط 12 جنديا باكستانيا في كمين مسلح نصبته «طالبان باكستان»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئولون إن 12 جندياً سقطوا السبت، في شمال غرب باكستان في كمين مسلح نصبته حركة طالبان باكستان، واستهدف قافلة عسكرية.

وكان الجنود على متن مركبات عندما تعرضوا لإطلاق نار في منطقة بدر الجبلية في وزيرستان الجنوبية قرب الحدود مع أفغانستان، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وذكر الجيش الباكستاني في بيان أن 12 جندياً و13 مسلحاً سقطوا في الاشتباك "بعد تبادل كثيف لإطلاق النار".

وقال مسئولون أمنيون إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية، وهي جماعة متشددة تقول إسلام أباد إنها متمركزة في أفغانستان، المسئولية عن الهجوم، قائلة إنها استولت أيضاً على أسلحة وطائرات درون من الجنود.

وقال سكان إنهم شاهدوا طائرات هليكوبتر تحلق في الجو لساعات بعد الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر، تنقل المصابين إلى المستشفى وتبحث عن المهاجمين.

وعادة ما يفرض حظر تجول ويجري تمشيط الطرق قبل دخول القوافل العسكرية إلى المنطقة، التي تعد بؤرة للمسلحين.

وتقول إسلام أباد إن إدارة حركة طالبان الأفغانية تؤوي طالبان الباكستانية بدعم من الهند، وهو ما يمثل مصدر توتر مع كابول ونيودلهي، اللتين تنفيان هذه التهمة. وتستلهم هذه الجماعة نهجها من طالبان الأفغانية.

وصعدت الجماعة الباكستانية هجماتها مستهدفة قوات الأمن في باكستان منذ وصول حركة طالبان الأفغانية إلى السلطة في عام 2021.

وقال الجيش الباكستاني "تتوقع باكستان من الحكومة الأفغانية المؤقتة أن تفي بمسئولياتها وتمنع استخدام أراضيها لأنشطة إرهابية ضد باكستان".