الهلال يتقدم بشكوى رسمية ضد جماهير التعاون بسبب واقعة نيفيز وجوتا

تقدم نادي الهلال السعودي بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد جماهير التعاون، على خلفية الهتافات التي استهدفت البرتغالي روبن نيفيز، لاعب الفريق، خلال مواجهة الفريقين، وتضمنت ترديد اسم صديقه الراحل ديوجو جوتا.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا، أكد خلاله رفضه لما بدر من بعض جماهير التعاون، معتبرًا أن الهتافات الجماعية التي استهدفت نيفيز تمثل سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب.

وقال الهلال في بيانه: «تابع نادي الهلال ما صدر عن فئة من جماهير نادي التعاون خلال مواجهة الفريقين، من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي روبن نيفيز، في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية».

وأضاف: «أكد النادي رفضه التام لمثل هذه التجاوزات، لا سيما ما يمس اللاعبين أو عائلاتهم أو يستهدف الإساءة إليهم على المستوى الشخصي، مشددةً على أهمية توفير بيئة رياضية تحفظ الاحترام والكرامة لجميع عناصر اللعبة، مشيرةً إلى أن المنافسة الرياضية، مهما بلغت حدتها، لا يمكن أن تكون مبررًا للمساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين، أو استغلال مشاعر الفقد وسيلةً للاستفزاز والإساءة».

وأوضح النادي أنه بدأ اتخاذ الإجراءات النظامية، من خلال رفع شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن الواقعة، بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه، ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأعرب الهلال عن ثقته في الاتحاد السعودي لكرة القدم وما سيتخذه من إجراءات من شأنها حماية المنافسة الرياضية من الممارسات المسيئة، وتعزيز قيم الاحترام والروح الرياضية في الملاعب السعودية، خاصة في ظل التداول الدولي الواسع لهذه الواقعة، وما قد تتركه مثل هذه التصرفات من انعكاسات سلبية لا تتوافق مع التطور الذي يشهده المشروع الرياضي السعودي وحضوره المتزايد على الساحة العالمية.

وكانت بعض جماهير التعاون قد رددت اسم ديوجو جوتا، صديق نيفيز الراحل، خلال المباراة، في محاولة لاستفزاز لاعب الهلال، وهو ما أثار ردود فعل واسعة.

ورد نيفيز على تلك الهتافات برفع يده نحو السماء، في إشارة إلى صديقه الراحل ديوجو جوتا.

وعقب انتهاء المباراة، وجه اللاعب البرتغالي رسالة إلى جماهير التعاون خلال حديثه في المنطقة الإعلامية، قائلًا: «أتمنى فقط ألا يذهبوا إلى الصلاة لاحقًا».

وكان ديوجو جوتا، مهاجم ليفربول السابق، قد توفي في حادث أليم خلال العام الماضي، في واقعة شكلت صدمة كبيرة لعائلته وزملائه ومحبيه.

ويُعد جوتا من أقرب أصدقاء روبن نيفيز في عالم كرة القدم، حيث سبق أن لعبا معًا في صفوف ولفرهامبتون، كما تزاملا ضمن صفوف منتخب البرتغال.