تايوان ترصد 7 سفن و5 طائرات عسكرية تابعة للصين حول أراضيها

رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان خمس طائرات عسكرية وخمس سفن حربية وسفينتين رسميتين تابعتين للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أنه ردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية. وعبرت ثلاث من طائرات جيش التحرير الشعبي خط الوسط لمضيق تايوان في مناطق تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية والشرقية من البلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

ورصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان، حتى الآن هذا الشهر، طائرات صينية 81 مرة وسفنا 126 مرة. ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن الحربية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويحدد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة.