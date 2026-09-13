فرحان حكما لمواجهة طلائع الجيش وسموحة وناصف حكما لسيراميكا والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي غدٍ الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري القسم الأول «دوري أورا».

وأسندت اللجنة إدارة مباراة طلائع الجيش وسموحة، المقرر إقامتها في الخامسة مساءً على استاد جهاز الرياضة، إلى الحكم وائل فرحان، ويعاونه أحمد حسام طه ومحمود دين، بينما يتولى حسن محمود مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد أحمد الغندور حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه وليد ناجي.

وفي المباراة الثانية التي تجمع سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في السادسة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، يدير اللقاء الحكم محمود ناصف، ويعاونه محمود أبو الرجال ومحمد القاضي، فيما يتولى طارق عبد السلام مهمة الحكم الرابع.

ويظهر عبد العزيز السيد حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه عمرو السيد.