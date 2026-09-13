سجل القناص الفرنسي المخضرم أنطوان جريزمان هدفه الثامن في آخر 10 مباريات، وأحرز الوافد الجديد هارفي ساراجيان هدفه الأول وصنع آخر، ليقودا أورلاندو سيتي للفوز على تورونتو إف سي 3 /صفر فجر اليوم الأحد بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وسجل أورلاندو سيتي انتصاره العاشر مقابل 11 هزيمة وأربعة تعادلات، كما حقق فوزه الثالث على التوالي ومدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم إلى ست مباريات.

وتقدم أورلاندو سيتي بهدف مع نهاية الشوط الأول، بعدما سجل جريزمان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد مجهود رائع من زكريا الطائفي، البالغ 20 عاما، وماركو باشاليتش.

وأضاف أورلاندو سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 82، عندما تلقى المهاجم الصاعد ساراجيان تمريرة من داريل دايك وسدد في الشباك خلال مشاركته السابعة مع الفريق.

وشارك ساراجيان من على مقاعد البدلاء قبل دقيقتين فقط من تسجيله الهدف، بينما صنع دايك هدفه الثاني في ست مشاركات، بعدما شارك كبديل في الدقيقة 65.

واختتم إيفان أنجولو التسجيل لأورلاندو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، محرزا هدفه الثالث هذا الموسم بعد تمريرة حاسمة من ساراجيان.

ويلتقي تورونتو في مباراته المقبلة مع مضيفه سانت لويس سيتي السبت المقبل، بينما يحل أورلاندو سيتي ضيفا على نيو إنجلاند ريفولوشن في اليوم نفسه.