إعلام القاهرة تجدد 3 شهادات أيزو في الجودة والصحة والسلامة المهنية واستمرارية الأعمال

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية الإعلام على تجديد ثلاث شهادات «أيزو» للمرة الخامسة على التوالي ولمدة ثلاث سنوات، في أنظمة إدارة الجودة ISO 9001:2015، وإدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018، وإدارة استمرارية الأعمال ISO 22301:2019، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت أعمالها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن الشهادات تم منحها من شركة GIC Egypt المعتمدة من IAS الأمريكية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة لتطبيق المواصفات القياسية الدولية ونظم إدارة الجودة وفق أحدث المعايير العلمية والإدارية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي والوصول إلى المستويات العالمية التي تليق بعراقة جامعة القاهرة ومكانتها.

وأكد عبدالصادق، أن حصول عدد من كليات الجامعة ووحداتها على شهادات الأيزو وتجديدها يمثل أحد مؤشرات تميز الأداء المؤسسي، ويعزز صورة الجامعة لدى المؤسسات الأكاديمية المرموقة، كما يعكس التزامها بتطوير منظومتي التعليم والإدارة وفق معايير الجودة العالمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وإدارية أكثر كفاءة، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل محليًا ودوليًا.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تواصل دعم خطط التطوير والتحديث بكلياتها ومعاهدها ومراكزها، والتوسع في تطبيق نظم الجودة واستكمال منظومة الاعتماد وفق المعايير الدولية، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية والبحثية والإدارية، ويعزز السمعة الأكاديمية للجامعة وقدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد عبد الصادق بجهود إدارة كلية الإعلام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مؤكدًا أن الحفاظ على شهادات الجودة وتجديدها يمثل مسئولية مؤسسية مستمرة، تستلزم التطوير الدائم ورفع كفاءة الأداء والمراجعة المنتظمة لنظم وآليات العمل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة وسام نصر، عميد كلية الإعلام، أن تجديد شهادات الأيزو للمرة الخامسة على التوالي يعكس نجاح منظومة العمل المؤسسي بالكلية وتكامل جهود مختلف قطاعاتها وإداراتها ووحداتها، والالتزام بمعايير الجودة والتطوير المستمر.

وأضافت أن الكلية تواصل تنفيذ خطتها للتطوير المؤسسي، وتستهدف خلال المرحلة المقبلة التأهل للحصول على شهادتي «إدارة المؤسسات التعليمية» و«الإدارة البيئية»، بالتعاون مع مركز جامعة القاهرة لضمان الجودة، بالتوازي مع مواصلة جهود التحول الرقمي والتطوير الأكاديمي والإداري، بما يعزز تنافسية الكلية ومكانتها الأكاديمية والمهنية.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق والمدير الأكاديمي للجودة، حرص الكلية على الحفاظ على موقع الصدارة واستيفاء متطلبات الاعتماد، وضمان تطبيق معايير الجودة العالمية واستدامة عمليات التطوير والتحديث في مختلف الأنشطة، بما يحقق أهداف الكلية بفاعلية وكفاءة ويلبي تطلعات المستفيدين من مخرجاتها.

وأشارت إلى أن فريق المراجعين أشاد بالتطور الملموس في مستوى الأداء الإداري بالكلية، ومدى الالتزام بالتوصيات والإجراءات التصحيحية التي تم رصدها خلال عمليات المراجعة السابقة، وهو ما أسهم في تجديد شهادات الأيزو الثلاث لمدة ثلاث سنوات، مع إجراء مراجعات سنوية دورية للتحقق من استمرار استيفاء المعايير الدولية.