65 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية قائمة لشركات المقاولات بـ«الأهلى المصرى»

أبوالفتوح: نهدف إلى الحفاظ على السقف الائتمانى الممنوح لقطاع المقاولات بإصدار خطابات الضمان



يستهدف البنك الأهلى المصرى ــ أكبر بنك حكومى ــ الحفاظ على التسهيلات الائتمانية القائمة لصالح شركات المقاولات والتى تبلغ 65 مليار جنيه، تبعا لتصريحات يحيى ابوالفتوح نائب رئيس البنك.



اضاف ابوالفتوح لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان السقف الائتمانى لقطاع المقاولات لدى مصرفه يبلغ 65 مليار جنيه، نجح البنك فى منح تسهيلات ائتمانية بنفس القيمة، ويستهدف الحفاظ عليها فى ضوء اصدار خطابات الضمان التى يتم استردادها.



كان البنك الأهلى المصرى، رفع الحد الائتمانى لقطاع المقاولات إلى 65 مليار جنيه عام 2018، مقابل 40 مليار جنيه،، لمقابلة حجم الاعمال بالمشروعات القومية التى تنفذها الدولة، حيث جار تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالعاصمة الادارية بحوالى 200 مليار جنيه.



وأبرم البنك الحكومى بالتحالف مع بنك قطر الوطنى الأهلى عقد تمويل مشترك متوسط الأجل بمبلغ 1.7 مليار جنيه لصالح شركة ريدكون للتعمير، وذلك بغرض تمويل عمليات المقاولات الخاصة بالشركة لإقامة أبراج متعددة الأغراض تشمل أبراج إدارية بمدينة العلمين الجديدة.



ويشهد القطاع المصرفى تسويق العديد من القروض لصالح شركات المقاولات، حيث يدرس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سايب» ترتيب قرض مشترك بقيمة مليار جنيه لصالح مجموعة درة للمقاولات لتوفير السيولة التى تحتاجها الشركة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الادارية والعلمين الجديدة، ووقع تحالف 6 بنوك عقد تمويل مشترك بقيمة 3.1 مليار جنيه لصالح شركة سامكريت، بغرض تمويل عمليات المقاولات المسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ الحى السكنى الخامس «R5» بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما حصلت شركة المراسم الدولية للتطوير العمرانى على تمويل بقيمة 980 مليون جنيه لتمويل مشروعاتها بالعاصمة الادارية، وتتفاوض حاليا على تمويل جديد بحوالى مليار جنيه ووقعت شركة ريدكون للتعمير عقد تمويل مشترك بحد اقصى 600 مليون جنيه مع تحالف عدة بنوك، وسبق أن وقعت الشركة مع البنك الأهلى المصرى على عقد تمويل احد مشروعاتها بمدينة العلمين الجديدة.



ووافق مجلس الوزراء على السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه من بنوك محلية، بالإضافة إلى توريق عقود أراض بقيمة 10 مليارات جنيه، للمساهمة فى تمويل مشروعات المرافق والبنية التحتية فى المدن الجديدة خاصة العاصمة الادارية والعلمين الجديدة.