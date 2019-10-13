مانشيني بعد تأهل إيطاليا: نأمل في أداء أفضل مع بداية اليورو

ضمنت إيطاليا مقعدها في بطولة يورو 2020 بعد الفوز على اليونان بهدفين نظيفين، والمدرب روبيرتو مانشيني يأمل في تحسن أداء الأتزوري مع بداية البطولة.

وقال عقب المباراة لشبكة "راي سبورت": "الفتيان أدوا بشكل جيد للغاية، وقبل كل شيء أريد شكر جماهير الأولمبيكو على دعمنا حتى مع أدائنا المتراجع في الشوط الأول".

وعن أداء اليونان الدفاع الذي أخر أول الأهداف حتى الشوط الثاني "سنواجه فرقا تلعب بنفس الأسلوب. كنا متعجلين في الشوط الأول لكن توجب علينا الصبر وتحريك الكرة لخلق المساحات وبدلا من ذلك لجأنا للكرات الطولية وهو أمر غير جيد".

وفي الشوط الثاني كنا أكثر استرخاء وحافظنا على تركيزنا وحققنا هدفنا".

إيطاليا حققت الفوز الثامن تواليا مع مانشيني لتصبح على بعد مباراة واحدة من معادلة رقم فيتوريو بوتزو بـ9 انتصارات في 1938، ومانشيني لم يبد مهتما بذلك الرقم كثيرا.

وأوضح "بوتزو أسطورة لأنه حقق لقبي كأس عالم وليس لتحقيقه 9 انتصارات متتالية. كان من الرائع رؤية ملعب الاولمبيكو بهذا الحماس ونأمل أن يكون أداؤنا أفضل مع بداية البطولة".

الفوز ضمن لرجال المدرب مانشيني التأهل رسميا للبطولة بعدما حصدوا 21 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب الملاحقين فنلندا مع تبقي 3 مباريات على نهاية التصفيات.

وهدفا اللقاء جاءا في الشوط الثاني بفضل جورجينيو وفيديريكو بيرنارديسكي.