شباب الأهلي يفوز على الإنتاج الحربي في دوري الجمهورية

حقق فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 1999 حقق فوزاً ثميناً على ضيفه الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من دوري الجمهورية للشباب.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد طارق.

الدفاع: عادل زينهم «دودو» – مصطفى إلياس – فارس طارق – محمد شكري

خط الوسط: عبدالرحمن أشرف «مانو» – السيد محمود – محمد فخري – محمود بشار – وليد مصطفى

خط الهجوم: أحمد الشامي

ومع بداية الشوط الثاني شارك مصطفى فوزي بدلاً من أحمد الشامي، ثم شارك صالح نصر بدلاً من وليد مصطفى، وفهد جمعة بدلاً من محمود بشار.

وافتتح محمد شكري التسجيل للأهلي في الدقيقة 20 بعدما سدد ركلة جزاء ارتدت له من حارس المرمى ليسددها مرة أخرى في الشباك، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة حرة نفذها بشكل رائع، ثم نجح الإنتاج في تقليص الفارق خلال الشوط الثاني، قبل أن يسجل البديل صالح نصر هداف الموسم الماضي برصيد 37 هدفاً الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة، جمعهم من الفوز في ٤ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، حيث تعادل إيجابياً مع سموحة 1-1، ثم فاز على الزمالك 3-0، وعلى الاتحاد السكندري 2-1، وعلى الجونة 1-0، وأخيراً على الإنتاج الحربي 3-1، ليكون في رصيده 13 نقطة، مسجلاً 10 أهداف بينما تلقت شباكه 3 أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد 99 بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، ياسر رجب مدرباً عاماً، أحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، إيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، أحمد عيد مديراً إدراياً، أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، محمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.