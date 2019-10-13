الرئيس الصيني: أي محاولة لتقسيم البلاد ستبوء بالفشل

حذر الرئيس الصيني شي جين بينج، من محاولات تقسيم الصين ، مشيرا إلى أن أي قوى خارجية تدعم هذه المحاولات ستدرك أن مساعيها بلا فائدة، وأن الشعب الصيني ينظر إلى هذه المحاولات باعتبارها أحلاما يستحيل تحقيقها.

جاء ذلك في تصريح للرئيس الصيني - خلال لقائه اليوم، الأحد، رئيس الوزراء النيبالي ، كيه بي شارما أولي، - في أول زيارة يقوم بها رئيس صيني إلى نيبال منذ 23 عاما، حسبما أفادت وسائل إعلام صينية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء النيبالي دعم بلاده الصين بشدة في حماية سيادتها وسلامة أراضيها وأنها تؤيد بشدة مبدأ "صين واحدة"، لافتا إلى أن نيبال لن تسمح لأي قوى باستخدام أراضيها في أنشطة انفصالية ضد الصين.

وفي لقاء منفصل مع رئيس الجمعية الوطنية النيبالية غانيش براساد تيميلسينا، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الجانب الصيني مستعد لتعزيز التواصل والتعاون مع الهيئات التشريعية النيبالية، والعمل معا على توطيد الصداقة بين البلدين.

ومن جهته، قال رئيس الجمعية الوطنية النيبالية، إن بلاده ستواصل التمسك بحزم بدعم مبدأ "صين واحدة" ولن تسمح لأي قوى بالمشاركة في أنشطة انفصالية مناهضة للصين في نيبال، معتبرا أن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني قبل ست سنوات ستحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف أن الجمعية الوطنية النيبالية مستعدة لتعزيز التواصل والتعاون مع الهيئات التشريعية الصينية ، وبذل الجهود لتعزيز الصداقة النيبالية - الصينية.