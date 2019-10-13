شوقي غريب يعلن تشكيلة المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا

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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة الودية التي ستجمعهما اليوم الأحد على "ستاد القاهرة".

وتأتي مواجهة الفراعنة لـ جنوب إفريقيا، ضمن إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والتى ستقام في مصر خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء تشكيل الفراعنة كالتالي.

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود مرعي، محمد عبد السلام، أحمد رمضان بيكهام، أحمد أيمن.

خط الوسط: رمضان صبحي، أكرم توفيق، عبد الرحمن مجدي، عمار حمدي.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد.

وشهدت قائمة المباراة لمواجهة جنوب إفريقيا، عدم تواجد كل من طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي وناصر ماهر.

يُذكر أن المنتخب الأولمبي تعادل وديًا مع نظيره الجنوب إفريقي بهدف لكل منهما، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس الأول الجمعة على "ستاد الإسماعيلية".