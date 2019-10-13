فصائل سورية موالية لتركيا تسيطر على بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي

أفاد قائد عسكري فيما يسمى بـ"الجيش الوطني السوري"، الموالي لتركيا، بأن فصائل المعارضة سيطرت على بلدة سلوك في ريف محافظة الرقة الشمالي صباح اليوم الأحد، في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا الأسبوع الماضي باتجاه مناطق سيطرة الأكراد شمال سوريا.

وقال القائد العسكري، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن (مقاتلي المعارضة دخلوا صباح اليوم بلدة سلوك، ثاني أكبر مدينة في ريف الرقة الشمالي، من الجهة الجنوبية الشرقية، وأن مواجهات خفيفة وقعت مع مسلحي قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذين انسحب أغلبهم باتجاه بلدة تل الحمام جنوب غرب سلوك).

وأضاف القائد أن فصائل المعارضة سيطرت أيضا على قرى ومزارع، من أبرزها بلدة الدهليز والشارة وبير عاصي وجاموس والواسطة وكطار والرسم والعروده والمختلطة.

واعتبر أنه "بعد السيطرة على بلدة سلوك، فإنه سوف تصبح جميع القرى الواقعة باتجاه مدينة تل أبيض بحكم الساقطة عسكريا بعد محاصرتها من 3 اتجاهات".

وكانت الفصائل المدعومة بالجيش التركي سيطرت أمس على أكثر من 25 قرية في ريف تل أبيض وريف سلوك.