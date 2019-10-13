يصل إلى الرياض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غدا الاثنين، في زيارة إلى المملكة تدوم حتى صباح الثلاثاء، يلتقي خلالها مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتوقيع عدد من الاتفاقيات، إضافة إلى التطرق إلى "التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري".

وذكرت مصادر في الرياض أن العاهل السعودي من المقرر أن يبحث مع الرئيس الروسي عددا من قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا والخليج واليمن وجهود تسوية القضية الفلسطينية، كما سيكون هناك مباحثات بين بوتين وولي العهد.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد قال في تصريحات له: "أنه يتم تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.

ووفقاً لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار".

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها الرئيس الروسي إلى السعودية كانت في فبراير 2007، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا في عام 2017، وتأتي زيارة بوتين إلى المملكة ردا على الزيارة التي قام بها الملك سلمان إلى موسكو.