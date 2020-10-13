نيفين جامع: تيسير إجراءات الحصول على الوحدات الصناعية بدءا من كراسة الشروط

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة تطرح كراسات الشروط للوحدات الصناعية بسبعة مجمعات اليوم، مشيرة إلى إمكانية إتاحة أكثر من وحدة للمتقدم، وفقا لطبيعة النشاط.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن الوزارة قدمت تيسيرًا وتبسيطًا للإجراءات بداية من ثمن كراسة الشروط نفسها، مقارنة بالسابق، موضحة أن سعر الكراسة يتراوح من 300 إلى 500 الآن.

وأكدت أن المجمعات مصممة بطريقة متميزة وملحق بها منطقة خدمات، منوهة إلى إلغاء رسوم مقابل الفحص والتكاليف المعيارية، وإلغاء التظلم بقيمة 10 آلاف جنيه، لحث المستثمرين على الإقبال.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى إتاحة نظامين للتخصيص؛ أولهما بالإيجار، قائلة إن سعر الإيجار في بعض المجمعات يبدأ من 20 جنيهًا للمتر ويصل إلى 27 جنيهًا.

وأوضحت أن مدة الإيجار عشر سنوات وتجدد؛ حتى يشعر الصانع بالاستقرار والتوجه لأحد البنوك للحصول على تمويل مناسب، مضيفة أن النظام الثاني للتخصيص هو طرح وحدات بالتمليك.

وتابعت: «نتعاقد مع ستة بنوك يتمكن المؤجر عبرها من تقسيط ثمن الوحدة لمدة عشر سنوات بفائدة 5%»، مؤكدة دعم البنوك للمبادرة، إضافة إلى تضافر جهود الدولة لدعم الصناعة.

وناشدت المستثمر الجاد الاستثمار حتى تتحرك الصناعة، مضيفة: «نحدد مجموعة من الأنشطة في كل مجمع، ونريد الاستغناء عن منتجات نستوردها من الخارج».

وتستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لطرح كراسات الشروط لـ1657 وحدة صناعية جديدة، اليوم الثلاثاء، لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة.