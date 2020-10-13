وزير الصحة التشيكي يناشد سكان البلاد الالتزام بالقواعد المشددة لمكافحة كورونا

ناشد وزير الصحة التشيكي، رومان بريمولا، بشكل شخصي السكان في بلاده بالالتزام بالقواعد الجديدة المشددة لمكافحة كورونا.

وقال بريمولا - 56 عاما، في خطاب تلفزيوني مساء اليوم الثلاثاء:" أناشدكم أن تساعدوني في عملي، لأن الأمر متعلق بنا جميعا"، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة خطورة مرض كورونا وحالات الوفاة الناجمة عنه.

وأضاف بريمولا أن البلاد مقبلة على "أسابيع صعبة وقاتمة".

وكانت الحكومة قررت ضرورة بقاء المطاعم والحانات والنوادي مغلقة اعتبارا من غد الأربعاء، كما ستعمل المدارس حتى مطلع نوفمبر المقبل بنظام التعليم عن بُعْد، وحظرت الحكومة التجمعات لأكثر من ستة أشخاص.

وحسب الأعداد المُحَدَّثَة لوزارة الصحة في براغ، فقد توفي أمس الاثنين 54 شخصا بسبب مرض كوفيد-19، وهي أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ اندلاع الجائحة.

وازدادت أعداد الإصابات الجديدة بكورونا على نحو قوي في التشيك في الفترة الأخيرة، وطالبت المعارضة رئيس الوزراء اندريه بابيس بإجراء تصويت على الثقة في حكومته في البرلمان بعد انتهاء حالة الطوارئ في الثالث من الشهر المقبل.

وقال بيتر فيالا، رئيس حزب الديمقراطيين المدنيين (أو دي إس) إن حكومة الأقلية قصرت في الاستعدادات للموجهة الثانية من كورونا على نحو خطير.