رئيس وزراء بريطانيا: ارتفاع حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا بين كبار السن

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ بالفعل بالانتشار بين كبار السن والضعفاء وتزداد حالات الوفاة مرة أخرى من جرّاء الإصابة به.

وأكد جونسون - في خطاب، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم - أن على بريطانيا التحرك الآن لمواجهة هذه التطورات.

وأوضح جونسون، أنه لن يتم إغلاق أي مكانٍ إلى أجل غير مسمّى وستتم مراجعة حالة المناطق ذات المستوى العالي من الخطورة جداً كل 4 أسابيع، مضيفاً أنها ستشهد في الوقت ذاته حظراً على الاختلاط بما في ذلك الحدائق الخاصة.

وحث رئيس الوزراء البريطاني، على عدم سفر المواطنين داخل وخارج المناطق ذات المستويات المرتفعة جداً من حيث خطورة الانتشار، لافتا إلى أنه لا يزال يعمل مع المسؤولين المحليين في المناطق التي تتسم بالخطورة لتحديد أفضل الطرق للتعامل مع الفيروس.

وأنهى جونسون حديثه بالتأكيد على أنه "لا أحد يريد فرض هذه الأنواع من القيود" إلا أن التغلب على الفيروس يستلزم ذلك.