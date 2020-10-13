التجارة العالمية تسمح للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على بضائع أمريكية بقيمة 4 مليارات دولار

قررت منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالحق في فرض رسوم جمركية على واردات سلعية من الولايات المتحدة بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويا في رد فعل على الدعم غير العادل لصناعة الطائرات.



ويقل المبلغ كثيرا عن الـ 58ر8 مليار دولار التي سعى الاتحاد الأوروبي للحصول عليها، كرسوم عقابية على دعم الولايات المتحدة لشركة بوينج لصناعة الطائرات الذي اعتبره التكتل غير عادل.



وأصدرت المنظمة التجارية العام الماضي حكما مماثلا لصالح الولايات المتحدة، يسمح لواشنطن بفرض رسوم جمركية على 5ر7 مليار دولار من السلع الأوروبية، لمعاقبة الاتحاد الأوروبي على دعمه شركة إيرباص المنافسة لشركة بوينج.