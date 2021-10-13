تراجع واردات الصين من النفط خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء، تراجع واردات الصين من النفط الخام خلال سبتمبر الماضي بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوياتها منذ خمسة أشهر خلال أغسطس الماضي.



بلغت واردات الصين من النفط الخام 05ر41 مليون طن بما يعادل 03ر10 مليون برميل يوميا، بحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء وفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.



وتقل هذه الكمية عن واردات الصين من النفط الخام بنسبة 8ر4% مقارنة بشهر أغسطس الماضي، وبنسبة 15% عن سبتمبر من العام الماضي.



كان تفشي السلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا المستجد والفيضانات التي تعرض لها وسط الصين قد أدت إلى تراجع مشتريات النفط، والتي تستغرق عادة ما بين شهرين وثلاثة أشهر لشحنها وظهورها في بيانات الجمارك.



وأشارت تقارير إلى أن شركة الصين للبترول والكيماويات المعروفة باسم سينوبك خفضت معدلات تشغيل بعض مصانعها بما يتراوح بين 5 و10% خلال أغسطس الماضي مقارنة بمستوياتها خلال يوليو الماضي نتيجة إعادة فرض قيود على السفر في الصين نتيجة تفشي السلالة دلتا.