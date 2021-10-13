تقرير: توتر بين إسرائيل وكوريا الجنوبية بسبب خلاف على صفقة أسلحة

أفادت القناة الاسرائيلية الـ12 مساء الثلاثاء بأن أزمة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية على وشك الحدوث بسبب معارضة وزارة الأمن الإسرائيلية صفقة أمنية تخطط سيئول لإبرامها مع دولة ثالثة.

وذكرت القناة أن الحديث يدور عن قضية تجري في الإسابيع الاخيرة بسرية وكشف عنها أمس لأول مرة.

وخلفية الأزمة التي تتشكل هي الشراكة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية بتطوير أنظمة أسلحة متطورة- مركبات خاصة وسرية يتم إنتاجها في إسرائيل ويتم إدخالها إلى الأنظمة في كوريا الجنوبية. بموجب الاتفاق بين البلدين، يجب على كوريا الاتفاق مع إسرائيل قبل بيعها الأنظمة إلى زبائنها، إذ تخشى إسرائيل أن تصل التكنلوجيا السرية إلى أيد معادية.

والكوريون هذه الأيام أمام صفقة ضخمة مع دولة ثالثة، وطلبوا موافقة خاصة من تل أبيب ترفض وزارة الأمن الإسرائيلية تقديمها وسط المخاوف في أسرائيل من أي تسرب للتكنلوجيا الخاصة الموجودة في أنظمة الأسلحة هذه.

وأثار موقف إسرائيل غضب كوريا الجنوبية التي تحاول تغييره بأي طريقة لكن دون جدوى حتى الآن؟ وذكر التقرير أن سيئول تدرس حاليا اتخاذ خطوات إضافية وحتى أنهم يهددون بأزمة بين البلدين، ما ينذر بتصعيد التوتر أكثر بينهما.

وحسب التقرير، فإن وزارة الأمن الإسرائيلية أوضحت أن كوريا الجنوبية "صديقة هامة" لإسرائيل وأشارت إلى أن "سياسة رقابة التصدير تأخذ بالحسبان اعتبارات أمنية، سياسية واستراتيجية، ولتحديد السياسة هناك شراكة بين وزارة الأمن ووزارة الخارجية"، مضيفة أن "كل قرار يتخذ بالتنسيق مع التوجه المطروح على الطاولة".