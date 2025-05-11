أبو الغيط يستقبل رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون في الصين

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استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة، الوزيرة تساو شومين رئيسة الهيئة الوطنية للإذاعة والتليفزيون ونائبة رئيس دائرة الإعلام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي يصاحبها وفد رفيع المستوى في زيارة إلى مصر.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط أشاد خلال اللقاء بعلاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين الجانبين العربي والصيني، والتي شهدت تطوراً كبيراً منذ تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004 ليشمل كافة المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والإعلامية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها العمل على تعزيز التعاون العربي الصيني في مجال الإعلام وتطوير مجال الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المشترك وكذلك في مجال التغطية الإخبارية.