الخارجية الإيرانية: الجولة الرابعة من المحادثات النووية مع واشنطن كانت صعبة لكن مفيدة

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، مساء الأحد، بانتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط، بوساطة سلطنة عمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن المفاوضات كانت صعبة لكن مفيدة؛ من أجل فهم أفضل لمواقف الطرفين، والبحث عن سبل معقولة وواقعية لحل القضايا الخلافية.

وأشار إلى أن «سلطنة عمان ستعلن عن موعد ومكان الجولة القادمة من المفاوضات».

وفي وقت سابق، توجه عراقجي، إلى مسقط بعد إجراء المشاورات اللازمة في طهران، للمشاركة في الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وتأتي تلك الجولة استمرارا للجولات الثلاثة السابقة، في إطار بناء الثقة بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن هذه الجولة من المحادثات تعقد، كما في الجولات الثلاث السابقة، بتسهيل من وزير خارجية سلطنة عمان، وحضور كبار المفاوضين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة.