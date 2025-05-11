أردوغان: تركيا مستعدة لاستضافة مفاوضات روسيا وأوكرانيا

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي، ليوم الأحد،بأن أنقرة مستعدة لاستضافة محادثات بخصوص وقف إطلاق النار وإرساء السلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول بهدف إنهاء الحرب، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف مستعدة للحوار شريطة موافقة موسكو أولا على وقف لإطلاق النار، وفقا لوكالة رويترز.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن أردوغان أبلغ ماكرون في الاتصال الهاتفي بأنه تسنى التوصل إلى "نقطة تحول تاريخية" نحو إنهاء الحرب وأنه يجب اغتنام الفرصة.

وجاء في البيان أن أردوغان عبر عن استعداد بلاده لبذل كل جهد قد يسهم في تحقيق وقف إطلاق النار والسلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا، بما في ذلك استضافة المفاوضات.

وفي باريس، ذكرت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تحدث إلى أردوغان اليوم لإطلاعه على المحادثات التي أجراها مع زعماء أوروبيين آخرين بخصوص أوكرانيا في كييف.

وخلال الاتصال، شدد ماكرون على ما وصفها قصر الإليزيه بضرورة موافقة روسيا على وقف إطلاق النار غير المشروط لمدة 30 يوما.



