ماييلي يخرج من حسابات بيراميدز أمام الزمالك في الدوري

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خرج فيستون ماييلي، لاعب نادي بيراميدز من حسابات فريقه في مباراة الزمالك، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري العام.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات المجموعة الأولى في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري، طبقًا للائحة المسابقة ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف فيستون مايلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، ليتأكد من حسابات بيراميدز في مباراة الزمالك القادمة، المُقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة.

كما تقرر إيقاف محمد عادل عبد الرحمن علي، لاعب سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث، في مباراة الزمالك.

وقررت رابطة الأندية أيضًا إيقاف ياسين السيد محمد مصطفى، لاعب فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه، وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.