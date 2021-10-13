الجيزة تزيل التعديات على أملاك الدولة بحي بولاق الدكرور

شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة في حي بولاق الدكرور، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية؛ لإزالة تعديات على قطع أراضي أملاك دولة تابعة للإصلاح الزراعي.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن قرارات الإزالة التي تم تنفيذها بنطاق حي بولاق الدكرور شملت إزالة التعدي على مساحة ٦ قيراط بشارع ترعة النصر بمنطقة حوض زرقة، بالإضافة إلى إزالة التعدي على مساحة ١٨ قيراطًا بشارع الملكة بحوض الجنينة، إلى جانب إزالة تعديات على مساحة ١٦ قيراطًا بشارع الطحاوي المتفرع من شارع ترعة عبد العال ٢.

وأضاف راشد، في بيان له اليوم الأربعاء، أن الأراضي التي تم إخلاءها سوف يتم استغلالها في إقامة ساحات انتظار سيارت وموقف لأتوبيسات هيئة النقل العام وسيارات السرفيس، موضحًا تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود التصدي بكل حزم لأي أعمال بناء مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتضمت الحملات التي تم تنفيذها لإزالة التعديات على قطع الأراضي ببولاق الدكرور السيد عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور، والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز أملاك الدولة وحماية الأراضي، وقسم شرطة بولاق الدكرور، والإدارات والأجهزة المعنية.