 رئيس الدوما يحذر: رد روسيا سيكون أكثر عنفا على هجمات أوكرانيا الإرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الدوما يحذر: رد روسيا سيكون أكثر عنفا على هجمات أوكرانيا الإرهابية

موسكو - د ب أ
نشر في: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:23 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أكتوبر 2022 - 11:23 ص
قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، إن رد روسيا سيكون أكثر عنفا، إذا واصل النظام الأوكراني "الهجمات الإرهابية".

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن فولودين كتب على قناته بتطبيق تليجرام: "لا يوجد مكان في العالم يتفاوض فيه أحد مع الإرهابيين. إذا استمرت هجمات نظام كييف الإرهابية، سيكون الرد أكثر عنفا".

وأضاف: "يجب العثور على كل منظمي ومرتكبي الهجمات الإرهابية. يجب تدمير أولئك الذين يتمردون".

وكانت روسيا قد نفذت سلسلة هجمات صاروخية خلال الأسبوع الجاري على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى.

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