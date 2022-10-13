مدرب أرسنال: خيسوس يغيب عن مواجهة بودو جليمت بالدوري الأوروبي

يغيب البرازيلي جابرييل خيسوس مهاجم أرسنال الإنجليزي عن مباراة فريقه أمام بودو جليمت النرويجي في بطولة الدوري الأوروبي، في الوقت الذي طالب فيه مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا الحكام بتوفير الحماية للاعبين.

ومنذ وصوله إلى أرسنال قادما من مانشستر سيتي في يوليو الماضي، سجل خيسوس خمسة أهداف في 11 مباراة في كل البطولات ليساعد أرسنال على تقديم بداية قوية أدت إلى تصدر الفريق ترتيب الدوري الإنجليزي ومجموعته في الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك فإن المهاجم البرازيلي لن يكون متواجدا في قائمة أرسنال المسافرة إلى النرويج، في الوقت الذي شرح فيه أرتيتا أن خيسوس سيخضع للراحة لفترة أخرى بعد تعرضه لإصابة طفيفة.

وقال أرتيتا للصحفيين: "رأينا أنه مع كل ما مر به خيسوس خلال الأسابيع القليلة الماضية، كان من الأفضل له أن يبقى هناك".

وأضاف: "من الواضح أن جابي من اللاعبين الذين يشاركون في الكثير من الالتحامات البدنية، أنها الطريقة التي يلعب بها وهذه طبيعته، والأمر متروك للحكام من أجل حماية اللاعبين".

وأتم أرتيتا: "أنا سعيد حقا بالطريقة التي يؤدي بها لاعبونا، وهذا أهم شيء، ومن ثم الأمر متروك للحكام لحمايتهم".