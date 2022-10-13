بوتين يطالب بإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإعادة النظر في المنظومة المالية العالمية التي سمحت لعشرات السنوات لما يسمي "المليار الذهبي" بالسيطرة على التقنيات والعيش على حساب الآخرين، وفقا لموقع "الشرق".

كما دعا بوتين في كلمته أمام القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) إلى استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية للحفاظ على السيادة الوطنية لدول آسيا، والقضاء على المجموعات المتطرفة ووقف تمويلها، ووقف الدعاية المتطرفة.

وقال الرئيس الروسي إن القمة تعقد على خلفية حدوث تغييرات في السياسة والاقتصاد العالميين، بحسب ما نقلته قناة الشرق الإخبارية السعودية.

واعتبر أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وأن آسيا تلعب دوراً هاماً إن لم يكن الأهم في النظام العالمي الجديد، لأن دول آسيا تعتبر قاطرة الاقتصاد، مشيراً إلى أهمية منظمة شنجهاي للتعاون، ومنظمة دول شرق آسيا، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يساهم في تعزيز التنمية والاقتصاد والتجارة في القارة.

وأضاف: "روسيا كانت في طليعة الدول المؤسسة لمؤتمر التفاعل وقدمت كل ما في سعها لوضع منظومة أمن غير متجزئة قائمة على أسس القانون الدولي والأمم المتحدة"، معتبراً أن المنظمة لها دور حل الكثير من المسائل الحادة وعلى رأسها تذبذب أسعار النفط، والغذاء، والجوع خاصة في الدول الفقيرة، والأسمدة، مشيراً إلى أن موسكو تبذل ما في وسعها لتوفير الأمن الغذائي.