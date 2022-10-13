وزيرة البيئة: حريصون على تخصيص يوم للشباب في قمة المناخ والاستماع إلى آرائهم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة أن الدولة المصرية حريصة على تخصيص يوم للشباب في قمة المناخ بشرم الشيخ والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وقالت ياسمين فؤاد، في حوار مع قناة "دي إم سي" الفضائية، الليلة، إنه منذ عدة سنوات كان هناك أصوات تنادي بأن يكون للشباب دور في مؤتمرات المناخ وبالفعل يتم تنظيم مؤتمر مصغر لهم عن تغير المناخ قبل قمة المناخ الأساسية، وذلك في كل عام.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة خصصت عدة أيام قبل بدء الدورة الرسمية لقمة المناخ للشباب لمعرفة مقترحاتهم في الموضوعات التي يتم طرحها بالقمة ويتم الأخذ بها.

وأضافت ووزيرة البيئة، أن من بين توصيات قمة جلاسكو ضرورة تحضير الدول لتواجد توصيات تصدر من مؤتمر الشباب للمناخ ويتم دمجها في مؤتمر المناخ.