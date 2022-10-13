قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من القدس

أفادت مصادر محلية فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 مواطنا فلسطينيا من محافظة القدس.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم في مخيم قلنديا، شمال القدس وشابين من بلدة عناتا.



ووفق المصادر، اعتقلت قوات الاحتلال 12 من قرية العيساوية.



وجرت مواجهات في مناطق متفرقة في شرق القدس، أمس الأربعاء، احتجاجا على حصار إسرائيل مخيم شعفاط للاجئين وبلدة عناتا.



وبحسب مصادر فلسطينية تواصل السلطات الإسرائيلية حصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار على حاجز شعفاط يوم السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة حارس أمن بجروح خطيرة.