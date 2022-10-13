مسؤول سوداني: البرهان يزور إثيوبيا السبت المقبل

صرح مسؤول بارز بوزارة الخارجية السودانية لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، بأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يعتزم زيارة إثيوبيا يوم السبت المقبل، حيث سيلتقي رئيس الوزراء آبي أحمد علي، في ظل أوضاع متوترة بين البلدين بسبب سد النهضة ومشكلات حدودية.

وقال المسؤول، الذي لم تفصح الوكالة عن اسمه، إن البرهان "يزور إثيوبيا السبت المقبل للمشاركة في منتدى بحر دار في نسخته العاشرة"، مضيفا أنه سوف يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش المنتدى.

ويشارك في المنتدى عدد من قادة دول "مجموعة الإيقاد" وبعض رؤساء دول المنطقة لبحث قضايا المنطقة الأفريقية المتعلقة بالجفاف والنزاعات والكوارث المناخية، وكيفية مواجهتها.

يشار إلى أن إثيوبيا رفضت طلبا لمصر والسودان بإبرام أتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سعد النهضة الإثيوبي حتى لاتتأثر حصص القاهرة والخرطوم من مياه نهر النيل.