الخارجية الأمريكية: من الصعب إيصال مساعدات لغزة في ظل استمرار الهجمات على إسرائيل

قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وريبرغ، إن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تل أبيب الخميس؛ جاءت في إطار تقديم تعازي الولايات المتحدة إلى إسرائيل جراء ما وصفها بـ «الهجمات الإرهابية» من حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأضاف خلال مقابلة متلفزة عبر شاشة «العربية» مساء الخميس، أن الزيارة تستهدف إجراء التنسيق؛ بشأن الجهود اللازمة لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين، إضافة إلى بحث إمكانية خفض التصعيد داخل قطاع غزة لوقف الهجمات الصاروخية المستمرة من حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وذكر أن الولايات المتحدة ترعى حق إسرائيل للدفاع عن النفس، مشيرا إلى تقديمها كل المساعدة اللازمة لجيش الاحتلال بهذا الصدد، فضلا عن بحث إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة منذ الدقائق الأولى لبدء هجمات المقاومة تبحث عبر وساطات دولية سبل إطلاق سراح الرهائن بالشراكة مع مصر والسعودية وقطر والإمارات في ظل عدم التواصل المباشر مع حماس، موضحا أن الزيارة تستهدف تخفيف الضرر على المدنيين داخل القطاع.

وحمل حركة حماس مسئولية الأوضاع الصعبة التي يقاسيها أبناء الشعب الفلسطيني جراء الحصار الإسرائيلي، قائلا: «كل هذه الفوضى والدمار لأننا نرى أن حماس تضع أولوياتها أمام الوضع الإنساني لشعبها ولا تهتم بالشعب» حسب تصريحاته.

وأضاف أن الوزير أنتوني بلينكن يناقش مع تل أبيب فتح ممرات إنسانية بين قطاع غزة وأماكن أخرى، مشيرا إلى توجهه في أعقاب انتهاء زيارته إلى القاهرة لبحث إمكانية تفعيل ذلك، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة فتح مفاوضات لإيصال المساعدات وفتح ممرات إنسانية في ظل استمرار هجمات المقاومة.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس؛ عن ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين من المستوطنين اليهود إلى 1300، فيما أصيب 3300 من بينهم العشرات بجروح خطيرة.

وصرح جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد قتلاه خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية إلى 220، بالإضافة إلى أسر 81 جنديا وضابطا لدى المقاومة وفق تصريحاته الخميس.

وفي سياق متصل، أبلغ جيش الاحتلال 97 عائلة بأسر ذويهم على يد حركة المقاومة الفلسطينية حماس بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل الخميس.

ومنذ إطلاق جيش الاحتلال عملية السيوف الحديدية ضد الفلسطينيين؛ تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل من الأطفال والنساء جراء غاراتها الجوية التي أودت بحياة 1417 شهيدا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وفق وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.