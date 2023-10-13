وصلت إلى مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات تركية، تمهيدا لإدخال تلك المساعدات إلى قطاع غزة.



وحملت الطائرة التركية 24 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات المستشفيات بقطاع غزة، ويترقب المسئولون فى المطار وصول طائرتين تركيتين آخرتين بإجمالي حمولات تصل لـ60 طنًا للطائرات الثلاث، خلال الساعات القادمة.



ويشرف الهلال الأحمر المصرى فى شمال سنياء على تخزين المساعدات التركية في ستاد العريش لحين التنسيق لدخولها الي قطاع غزة، بينما رافق المساعدات التركية ممثلين عن الهلال الأحمر التركى وممثلا عن السفارة التركية بالقاهرة.