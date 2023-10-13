 بالصور.. مطار العريش يستقبل طائرة تركية تحمل 24 طنا مساعدات غذائية وطبية لأهالي غزة - بوابة الشروق
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بالصور.. مطار العريش يستقبل طائرة تركية تحمل 24 طنا مساعدات غذائية وطبية لأهالي غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 1:43 م | آخر تحديث: الجمعة 13 أكتوبر 2023 - 2:04 م
وصلت إلى مطار العريش الدولي في محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات تركية، تمهيدا لإدخال تلك المساعدات إلى قطاع غزة.

وحملت الطائرة التركية 24 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات المستشفيات بقطاع غزة، ويترقب المسئولون فى المطار وصول طائرتين تركيتين آخرتين بإجمالي حمولات تصل لـ60 طنًا للطائرات الثلاث، خلال الساعات القادمة.

ويشرف الهلال الأحمر المصرى فى شمال سنياء على تخزين المساعدات التركية في ستاد العريش لحين التنسيق لدخولها الي قطاع غزة، بينما رافق المساعدات التركية ممثلين عن الهلال الأحمر التركى وممثلا عن السفارة التركية بالقاهرة.

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