مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لـ 6 أشهر

أقرّ مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الاثنين، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لمراقبة فضّ الاشتباك "أوندوف" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لغاية 31 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، وذلك بناء على مشروع قرار أمريكي روسي بهذا الشأن.

وأكد القرار على أن "الأندوف" تواصل الحفاظ على طابعها المحايد، وشدد على ضرورة وقف جميع الأنشطة التي تعرض جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في الميدان للخطر، وفق وكالة الأناضول.

وشدد على ضرورة تمكين موظفي الأمم المتحدة من أداء مهامهم بشكل آمن.

كما دعا القرار "جميع المجموعات، باستثناء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إلى "التخلّي عن جميع مواقع القوة، واحترام امتيازات القوة وحصاناتها وضمان حرية تنقلها، وضمان تسليم معدّات القوة دون عوائق".

وأنشئت قوة "أوندوف" بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1974، ومهمّتها مراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في مرتفعات الجولان.

وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان منذ حرب يونيو 1967.

وتتمثل مهام قوة "أوندوف" بالحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والإشراف على فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية.

ويقع على عاتقها الإشراف على ما تسمى "مناطق الفصل" وهي منطقة عازلة منزوعة السلاح، كما تشرف على مناطق "الحدّ"، حيث يتم تقييد القوات والمعدّات الإسرائيلية والسورية، في مرتفعات الجولان.