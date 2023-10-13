السلطات الروسية تفتش منازل 3 من محاميي المعارض نافالني

ذكر فريق المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية فتشت منازل ثلاثة من المحامين المدافعين عنه.

وكتب أنصار نافالني عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى أن رجال الشرطة دخلوا منازل ثلاثة محامين.

وأشار المنشور إلى أن أحد المحامين، ويدعى فاديم كوبسيف، كان من المفترض أن يدافع عن نافالني، الذي صدر ضده حكم السجن 19 عاما، في جلسة اليوم اليوم الجمعة.

وأضاف المنشور: "إن عمليات التفتيش في مكاتب المحامين خطوات نحو عزل نافالني تماما".

وكتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني في رسالة منفصلة: "هذا ما يتم عمل كل هذا من أجله: أن يتم ترك أليكسي دون حماية قانونية".

وتشير تقارير إلى أنه يتم التحقيق مع المحامين الثلاثة يتم التحقيق معهم على خلفية انضمامهم المزعوم إلى منظمة متطرفة.

وفي وقت لاحق، قال فريق نافالني إنه تم احتجاز المحامين.

ويصنف القضاء الروسي مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد بأنها "متطرفة" وجرى حظرها.

ويحتجز نافالني في مستعمرة نائية لتنفيذ العقوبات، تقع على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو.

وقضى بالفعل المعارض الرئيسي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عامين ونصف العام خلف القضبان بتهمة احتيال مزعوم. وفي أغسطس، حُكم عليه بالسجن لمدة 19 عاما، في محكمة أخرى بتهمة التطرف.