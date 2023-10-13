محافظ أسيوط: إزالة 27 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة بـ7 مراكز

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة 27 حالة تعد على أراضي زراعة وحالات بناء مخالف بـ7 مراكز على مستوى المحافظة هي القوصية وصدفا وأبوتيج والبداري والفتح وأسيوط وحي شرق.

ففي القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز، شنت حملة أزالت 8 حالات تعد على أراضي زراعية، منها 6 حالات بقرية بني قرة، وحالة إزالة فورية بقرية المنشأة الكبرى، وحالة ردم قواعد تعد على أراضي زراعية بقرية فزارة بالمركز، وذلك بمشاركة مصطفى فتحي نائب رئيس المركز وصالح البارودي رئيس قرية المنشأة الكبرى ورباح حمدى محمود رئيس الوحدة المحلية ببني قرة ومسئولي الإدارة الهندسية والمتابعة والإدارة الزراعية والتنظيم.

وفي الفتح، تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، نفذت حملات أزيلت خلالها 6 حالات تعد منهم 5 حالات بقرية عرب مطير، عبارة عن حالتي تعد على أراضي زراعية ببناء أسوار بطول 17 متر ومساحة قيراط، وحالة تعد على أرض أملاك دولة زراعة وفك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي وفك شدة خشبية لعمدان داخل حيز العمراني منزل بدون ترخيص على مساحة 100 متر تقريبا، بالإضافة إلى إزالة تعد ببناء سور على أرض زراعية بقرية الاطاولة بجوار كوبرى مخيمر، وذلك بمشاركة علي عطا نائب رئيس المركز علي وعمرو إسماعيل رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير.

وفي مركز صدفا.. أزيلت 5 حالات تعد خلال حملات تحت إشراف خالد عويس رئيس مركز، منهم حالتي إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية الشناينة بالوحدة المحلية بالبربا، و3 حالات إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بالوحدة المحلية بالدوير.

وفي مركز البداري، تم التصدي لمحاولة تعد على أرض زراعية بالمركز، وتحرير المحاضر اللازمة بحضور فني التنظيم والأملاك والزراعة وجار المتابعة والتصدي لأي أعمال حفاظا على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبوتيج بقيادة محمد عبدالراضي، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث تم إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية بقرية الاقادمة التابعة للوحدة المحلية بدوينه وحالة إزالة فورية لتعدي على أرض زراعية بقرية باقور، فضلا عن إزالة شدة خشبية بمنطقة خلف الساحة الشعبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة 80 متر تقريبا، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء قرى دوينه وباقور ومسئولي الإدارة الزراعية والإزالات بالمركز.

وفي حي شرق مدينة أسيوط.. نفذت الوحدة المحلية برئاسة عبداللطيف فضاله رئيس الحي وبمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي الإشغالات والمتابعة، حملات للرصد الميداني وتم إزالة سقف دور رابع علوي بمنطقة شارع رياض، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي مركز أسيوط، تابع حسني درويش رئيس برفقة شنودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد ومسئولى التنظيم، حملة الإزالات، حيث تم إزالة المخالفة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.