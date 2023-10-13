أكد مدحت عبدالهادي المدرب العام لنادي الزمالك، أنه لا يعرف إذا ما كانت هناك فرصة لعودة محمود عبدالرازق "شيكابالا" للمنتخب قائمة أم لا، لكنه يتمنى ذلك.

وقال عبدالهادي في تصريحات تلفزيونية: "شيكابالا لاعب ممتع، وحتى وهو على مقاعد البدلاء أترقب دائما نزوله ليغير المباراة".

وأضاف: "شيكابالا لاعب كبير وممتع وصاحب خبرات وأعتقد أنه إضافة لأي مكان".

وأشار مدرب الزمالك إلى أنه عندما كان لاعبا كان يطمئن لوجود بعض اللاعبين مثل حسام حسن وغيرهم، ويعلم أنه سيفوز في أي وقت، كذلك هو الحال بالنسبة لشيكابالا وتأثيره مع الفريق.

وعن واقعة تبادل قميصه مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في البطولة العربية، أوضح عبدالهادي أن النجم البرتغالي هو من جاء إليه وطلب الحصول على قميصه، مؤكدا أنه يعرف نجم الزمالك.