رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يطالب الحوثيين بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين

طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اليوم الجمعة، جماعة أنصار الله الحوثية، بالكشف عن مصير آلاف المعتقلين.



وقال العليمي في خطاب للشعب بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر 1963 التي اندلعت ضد الاستعمار البريطاني "لقد حاول الإماميون الجدد (يقصد الحوثيين ) إخفاء حقدهم على إرث الثورات اليمنية، وذهبوا نفاقاً لإظهار احتفائهم بها".



وتابع: "إلا أنهم ضاقوا بمسيرات عفوية للشباب، والشابات الذين تدفقوا إلى الشوارع بالآلاف، وواصلوا احتفالاتهم بذكرى ثورة 26 سبتمبر (عام 1962)، في كافة المدن اليمنية تحت رصاص المليشيات، وقوتها الغاشمة".



وأضاف العليمي في خطابه الذي تابعته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) "ليس أمام المليشيات سوى الاستجابة للإرادة الوطنية، والسماح بالتظاهر الشعبي، والإفراج عن كافة المحتجزين، وتمكين مراقبي حقوق الإنسان من الوصول إلى سجونها للكشف عن مصير آلاف المعتقلين والمخطوفين في الشهر الماضي، وعلى مدى سنوات الحرب".



وتابع العليمي "يوم بعد يوم يتأكد لنا أن هذه المليشيات لم تدع أي مكان آمن يمكن اللجوء إليه، أو منبر يمكن البوح له".



ومضى قائلا: "يريدون قضاء لتصفية ومصادرة ممتلكات الخصوم، وإعلاماً لترويج تحريضات قادتهم، وانتصاراتهم الزائفة، ومساجد لتمجيد إمامهم، ومكونات تابعة لتتبنى مواقفهم العبثية".



واتهم العليمي الحوثيين "برفض كل المبادرات من أجل تخفيف المعاناة، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن العنف والسلاح".



وتحدث العليمي بأن الحوثيين "عملوا كل ما يمكن أن يدمر ويعمق من الانقسام والفرقة، بدلاً عن أسباب البناء والنهوض والتغيير".



يأتي خطاب العليمي وسط استمرار المساعي الأممية والدولية الرامية إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن، تمهيدا لانطلاق مفاوضات سلام تطوي سنوات الحرب التي خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.