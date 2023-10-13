القنوات الناقلة لمباراة القمة العربية بين مصر والجزائر في الإمارات

يستعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني روي فيتوريا، لمواجهة قوية نارية مرتقبة أمام منتخب الجزائر في الإمارات، ضمن خطة إعداد الفراعنة لتصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر والمشاركة في غمار أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

وحقق منتخب مصر أمس الخميس، فوزًا وديًا قاتلًا على منتخب زامبيا 1-0 بهدف سجله حمدي فتحي من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 93 من الوقت بدل الضائع في المباراة التي جمعت المنتخبان على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

وتتواجد بعثة منتخب مصر في الإمارات خلال فترة التوقف الدولية لشهر أكتوبر الجاري والذي انطلق يوم 9 ويستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

ويستضيف ستاد هزاع بن زايد مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 16 أكتوبر القمة العربية الودية بين مصر والجزائر والتي ستنطلق في تمام الساعة 7 مساء.

مجلس أبو ظبي الرياضي كان قد أعلن في الأيام الماضية عن نفاد تذاكر مباراة مصر والجزائر بالكامل.

القمة العربية بين مصر والجزائر ستذاع على قناة أون تايم سبورتس وقناة أبوظبي الرياضية.

جدير بالذكر أن قرعة أمم إفريقيا 2024، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، في حين أوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بجانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنجولا.