أكد محمد عمر، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، أن تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا لمنتخب المحليين خلال بطولة كأس العرب كان قرارًا مدروسًا بعناية.

وفي تصريحات إذاعية، أوضح عمر أن اتحاد الكرة عقد جلسة مع هاني أبوريدة لمناقشة مختلف الأسماء المطروحة لتولي قيادة المنتخب المحلي، مشيرًا إلى أن توقيت بطولة كأس العرب كان يمثل تحديًا كبيرًا. وقال: "معظم المدربين سيكونون مشغولين في بطولة الدوري الممتاز، ولذلك كان من الصعب اختيار مدرب يتوافق مع توقيت البطولة. نحن بحاجة إلى مدربين أصحاب خبرات، وهذه كانت إحدى النقاط المهمة التي تم تحديدها لاختيار المدرب."

وأضاف عمر أن اختيار حلمي طولان كان بسبب خبرته الكبيرة، وأنه كان الحل الأنسب لإدارة المنتخب في بطولة تستمر لمدة شهر ونصف، مشيرًا إلى أن قلة الخيارات المناسبة جعلت القرار يذهب في اتجاه طولان.

وفيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لتعيين طولان من بعض الأشخاص، خاصة بعد تصريحات أحمد دياب، قال عمر: "نحتاج للخروج من جو المؤامرات، حلمي طولان كان اسمًا غير مطروح في البداية، لكن في النهاية استقررنا عليه بعد تقييم الوضع، والهدف هو إصلاح الكرة المصرية وليس الانتماءات أو الميول."

وختم عمر تصريحاته بتوضيح أنه لا يتدخل في قرارات المنتخب الأول، مثلما يحدث مع حسام حسن، مشيرًا إلى أن هذا من اختصاص هاني أبوريدة. كما انتقد قرار إلغاء الهبوط وزيادة عدد الفرق في الدوري المصري الممتاز، معتبرًا أن هذا القرار ليس في مصلحة الكرة المصرية، وكان ينبغي الالتزام باللائحة التي وُضعت في بداية الموسم.