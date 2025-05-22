الخارجية الفرنسية: الاعتراف بدولة فلسطين ليس موضوعا شائكا وسيحدث في الوقت المناسب

أدان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال خلال تصريحات لشاشة «تلفزيون العربي»، مساء الخميس، إن باريس من الممكن أن تفرض عقوبات على أفراد في إسرائيل لزيادة الضغط عليها، مؤكدًا أن «الاتحاد الأوروبي قادر على الضغط على إسرائيل من خلال الاتفاقيات التجارية».

وبسؤاله عن المدة الزمنية التي ستستغرقها فرنسا لتطبيق عقوبات على إسرائيل، أجاب: «علينا مناقشة الأمر مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن إجراءات الضغط على إسرائيل يمكن أن تتخذ بسرعة وليست طويلة الأمد».

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس موضوعًا شائكًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صرح سابقًا أنه «يجب أن يحدث في الوقت المناسب».

وأضاف: «الاعتراف بدولة فلسطين أمر مهم، علينا أن ندعم الحل السياسي للأراضي الفلسطينية، فلطالما دعمنا حل الدولتين وخطة السلام التي قدمتها الدولة العربية بشأن غزة، ونعتبرها المسار الصحيح».

ونوه أن «الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة»، قائلًا إن «حل الدولتين يعني الاعتراف بفلسطين، وكذلك دعم اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل».