ماكرون: مقتل 13 فرنسيا في إسرائيل وفقدان 17 آخرين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن 13 فرنسيا قتلوا في إسرائيل، وإن هناك 17 آخرين في عداد المفقودين.

وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن باريس ستبذل ما بوسعها لتحرير الرهائن الفرنسيين حركة حماس.

وقال الرئيس الفرنسي: "أفكاري الليلة مع عائلات (القتلى والمفقودين) أريد أن أبلغهم أن فرنسا ستبذل ما بوسعها مع السلطات الإسرائيلية ومع شركائنا بحيث يمكنهم العودة إلى وطنهم بأمان وسلام".

وقال ماكرون: "إسرائيل ضحية أسوأ هجوم في تاريخها.. نشاطرها الأحزان".

وتابع الرئيس الفرنسي بالقول إن لا شيء يمكنه أن يبرر الإرهاب.

وأضاف أن "إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بالقضاء على الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حماس، وعبر الأعمال المستهدفة، لكن يجب تجنب المدنيين في العملية، لأنه واجب الديمقراطية".

وحذر ماكرون من معاداة السامية، ومن الكراهية، وانقسام المجتمع في فرنسا، ودعا الناس إلى الوحدة.